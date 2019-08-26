شكرا لقرائتكم خبر عن الفائز بـ18 جائزة دولية.. الفيلم التونسى فتوى يشارك فى مهرجان عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم التونسى "فتوى"، للمخرج محمود بن محمود، فى مهرجان الفيلم العربى بعمّان، حيث يشارك فى فعاليات دورته التاسعة انطلقت بدءا من أمس الأحد وتستمر حتى 1 سبتمبر، ويُعرض الفيلم يوم الخميس 29 أغسطس، الساعة 9 مساءً فى مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

فيلم فتوى فاز بـ18 جائزة دولية كان آخرها فوز الفنانة التونسية غالية بنعلي بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان Ecrans Noir(Black Screens) بالكاميرون، كما حصد 4 جوائز من مهرجان السينما التونسية هى أفضل سيناريو، أفضل ديكور، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة في دور مساعد، جائزة أفضل فيلم روائى من المهرجان الدولى للسينما والمواد السمع بصرية ببرونى.

وتدور أحداث الفيلم حول إبراهيم، تونسي مقيم بفرنسا يعود إلى تونس لحضور جنازة ابنه الذى لقى مصرعه فى حادث دراجة نارية، يكتشف إبراهيم أن الشاب مروان، ابنه، كان ينشط فى خلية إسلامية متشددة فيسعى للتعرف على الأشخاص المحرضين ليقضى به الأمر إلى الشك فى نتائج الأبحاث حول ظروف وفاته، الفيلم من تأليف وإخراج محمود بن محمود، وبطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلى، وسارة الحناشى.