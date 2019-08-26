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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقادها.. نجمة Game of Thrones ترد على صحيفة عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة العالمية صوفى تيرنر، صاحبة الشخصية الشهير سانسا ستارك فى المسلسل التليفزيونى الشهير Game of thrones، على إحدى الصحف التى وصفتها فى تقرير بأنها تسعى دائماً للفت الانتباه إليها، بعد ظهورها مؤخراً وهى ترتدى "شبشب بلاستيك" فى إحدى شوارع نيويورك وأسفله "جورب".
وقالت تيرنر، عبر حسابها الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إنها لا تسعى إلى لفت انتباه أى شخص، وأن السبب وراء ارتدائها تلك الأحذية هى راحة قدميها فقط لا غير.
رد صوفى تيرنر
ورصدت الصحيفة فى تقريرها الذى أثار سخرية تيرنر، قيمة الحذاء وقميص ماركة هارلى ديفيدستون، الذى ارتدتهما نجمة got والذى بلغ قيمتهما 45 دولار، والشورت الذي بلغ قيمته 68 دولارا.
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