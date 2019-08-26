شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايرس تفتح مهرجان MTV الليلة بأغنيتها Slide Away لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض المصادر المقربة من المغنية العالمية مايلي سايرس أنها ستفتح حفل توزيع جوائزMTV Video Music Awards ، لعام 2019 لأول مرة فى نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، بأغنيتها الجديدةSlide Away التى طرحتها منذ 10 أيام عبر قناتها الرسمية.

وبحسب صحيفة فاريتى فإن سايرس ستؤدى أغنيتها الجديد Slide Away لأول مرة فى حفل الافتتاح المقرر له الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفى سياق متصل تعيش سايرس أيام صعبة فى الفترة الحالية، بعد انفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع قليلة، بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.

وتتحدث سايرس فى الأغنية الجديد عن حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات.

ونقلت إحدى الصحف الأجنبية عن مصادر مقربة من الثنائى أنهما قررا الأنفصال بشكل رسمى بعد زواج دام 6 أشهر، وفشل محاولات الاندماج مع بعضهما فى حياة زوجية.

ورفع هيمسوررث يوم الأربعاء الماضى دعوى قضائية لإنهاء اجراءات الطلاق مع سايرس لغلق أى مجال لعودتهما سوياً وإيقاف محاولات اصدقائهما فى اعادتهما مرة أخرى.