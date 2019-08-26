شكرا لقرائتكم خبر عن تاكى عضو MTM لـ"الخليج 365": ألبومنا الجديد غير تقليدى وعودة قوية لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "تاكي" عضو فريق "MTM"، أن الفريق أوشك على الانتهاء من تسجيل جميع أغنيات ألبومه الجديد، الذى يمر حاليا بمرحلة المكساج، ولم يتبق له سوى عدد قليل من الأغنيات.

وأضاف تاكي لـ ”الخليج 365” أن الفريق يتعاون مع الموزع ممدوح سعد من خلال 4 أغنيات، ومحمد الفار بأغنيتن، وأغنيتن من توزيعة،وأغنيتين توزيع مشترك، حيث أن الفريق يتعاون مع أكثر موزع ليخرج الألبوم بشكل غير تقليدى.

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وأضح أن أغنيات الألبوم ستكون من كلماته وألحانه، وأغنتين كلمات مشتركة مع الشاعر بسام السعيد، ويتضمن الألبوم من 10 أغنيات، متابعا: أتمنى أن ينال إعجاب جمهور بعد فترة الغياب.

يذكر آن أخر أعمال فريق MTM هى أغنية تحمل اسم "يلا نرقصهم"، وكلمات وألحان تاكى، والأغنية إهداء لشعب مصر ودعمًا للمنتخب القومي في بطولة كأس الأمم الأفريقيا.