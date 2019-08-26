شكرا لقرائتكم خبر عن "محطة مصر" يعرض على مسرح العرائس بالمجان فى إطار المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح عرضها المسرحي " محطة مصر" و ذلك اليوم الأثنين و غدا الثلاثاء ٢٦،٢٧ أغسطس الجاري في تمام السادسة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة بالمجان، و ذلك ضمن مسابقة مسرح الطفل بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال12.

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"محطة مصر" تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض من تأليف و أشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى و ألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.