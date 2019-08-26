شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى عن والده الفنان الراحل: "كان مبهج الله يرحمه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة قوية كانت تربط الفنان أحمد الفيشاوى بوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والتى دائماً ما كانت تظهر فى العلاقات المناسبات الرسمية بينهما، والتى كانت تشبه بالصداقة أكثر منها علاقة الابن بوالده.
وفى صورة جديدة نشرها أحمد الفيشاوي لوالده، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، منذ قليل، ظهر فيها الفيشاوى الراحل وهو يرتدى بدلة بيضاء اللون، وفى الفترة الذهبية للفنان الراحل، وعلق أحمد قائلا: "كان مبهج الله يرحمه".
وسرعان ما حظيت الصورة التى نشرها أحمد الفيشاوى عبر حسابه على عشرات الآلاف من الإعجابات وآلاف التعليقات التى حرصت على تقديم الدعاء للفنان الراحل.
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