علي ربيع يعرِّض حياة احمد مكي للخطر

بالفيديو... علي ربيع يستعيد ذكريات بدايته الفنية مع أحمد مكي
فاجأ الفنان علي ربيع محبيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع استعاد من خلاله ذكريات بدايته الفنية مع الفنان أحمد مكي الذي شاركه في أحد مشاهد مسلسله الشهير الكبير أوي، وعلق على الفيديو الذي نشره وكشف عن موقف أحمد مكي الذي تعامل معه وتحمل كثيراً من المتاعب معه.
وعلق ربيع على المقطع وقال «يااا ذكريات من أحلى المرات إلى مسلت واستمتعت فيها مع حبيب قلبي مكي أنا على فكره ساعتها مكنتش بعرف أسوِق خااالص وكنت هموت مكي أكتر من ٥٠ مرة بس مكي استحملني أحمد مكي من أجدع الناس إللي ممكن تشوفهم في حياتك مستنيين فيلم جديد يا عالمي».
وتفاعل الكثيرون من متابعي ومحبي علي ربيع مع منشوره وأكد علي ما قاله عن الفنان أحمد مكي وأشاروا أنه من أكثر نجوم الفن وقوفاً بجانب المواهب الشابة.
علي ربيع يستعد للموسم الأخير من مسرح مصر
يشار إلى أن علي ربيع يقوم حالياً بتقديم عروض مسرح مصر مع الفنان أشرف عبدالباقي وفرقته الفنية الكبيرة التي تضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا حالياً، من بينهم حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وأوس أوس وكريم عفيفي وتوتا وويز.
وقد انتهى علي ربيع مؤخراً من تصوير دوره في فيلم الفلوس الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني وسيظهر علي كضيف شرف.
شاهدي الفيديو :
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