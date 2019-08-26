طليق الراحلة غنوة: جدة ابني قهرته وتستغله بشكل سيئ

طليق غنوة يفتح النار على أسرتها بسبب مشاركة نجله في «زي الشمس»

حالة من الجدل الشديد أثارها طليق الفنانة والمطربة الراحلة غنوة، ووالد الطفل الموهوب ياسين الذي شارك في بطولة مسلسل «زي الشمس» الذي خاضت به الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني الماضي.

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ودخل طليق غنوة في أزمة كبيرة مع أسرتها بسبب مشاركة نجله في مسلسل «زي الشمس»، واتهم جدته بأنها تتربح من وراء حفيدها، وأن القانون يمنعها من إبرام أي عقود للطفل الذي يتواجد في حضانتها، وأنه لا يعلم الأجر الذي حصل عليه نجله من مشاركته في هذا العمل، وأنه يرفض تماماً أن يدخل نجله الوسط الفني حالياً، ويفضل أن يتخطى مرحلة التعليم أولاً، وبعدها يقوم بدخول الوسط الفني إذا أراد، وأنه لن يقف أمامه تماماً؛ لأنه فنان في المقام الأول، وخريج المعهد العالي للموسيقى العربية.

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طليق غنوة: لم أرَ ابني منذ عام

وأكد أنه منذ ما يقرب من عام لم يرَ نجله، وعندما عاد إليه نجله حاولوا تشويه صورته أمام الطفل وإقناعه بالعودة إليهم، ولكن كل ما قاموا به فشل؛ لأن الطفل طالبهم باستكمال حياته مع والده، وأنه بنفسه حاول إقناع الطفل بمحاولة العودة إلى جدته لكنه رفض رفضىاً قاطعاً.

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وعن موقف الفنانة أنغام من هذه الأزمة قال إنها تقف معه، وتدعمه، وبعد وفاة غنوة قامت بنقل ياسين للعيش معها، وطالبته بأخذ طفله؛ حتى لا يعيش الحياة التي عاشتها والدته الفنانة الراحله غنوة.