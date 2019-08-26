احمد الفيشاوي: أريد تربية ابنتي لينا في مجتمع إسلامي محافظ

تعرف على آخر تطورات أزمة أحمد الفيشاوي وابنته لينا

خرجت سلوى عبدالباقي والدة هند الحناوي وجدة لينا أحمد الفيشاوي وتحدثت عن الأزمة الكبيرة التي تداولها الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقالت من خلال برنامج e t بالعربي، إن حفيدتها لينا لم تقم بزيارة مصر منذ 3 سنوات بسبب القضية التي رفعها والدها الفنان أحمد الفيشاوي والتي تمنعها من العودة إلى لندن مرة أخرى إذا دخلت مصر.

والدة هند الحناوي أحمد الفيشاوي لم يصرف على ابنته منذ ثلاث سنوات

وأوضحت أن أحمد الفيشاوي لم ينفق على ابنته طوال الثلاث سنوات، لذلك حكمت محكمة الأسرة للينا بنفقة اقتربت من الـ250 ألف جنيه، وكشفت أن الفيشاوي قد تقدم لمحكمة الأسرة بمذكرة قال من خلالها إنه يريد عودة ابنته إلى مصر لتربيتها في مجتمع إسلامي ويتمنى أن تعيش معه في القاهرة.

على ناحية أخرى تحدث محامي الفنان أحمد الفيشاوي عن رغيته في عودة ابنته للعيش معه، لأنها تعيش مع زوج والدتها وهو رجل غريب عنها، وأضاف أنه يحق لكل أب أن يحافظ على أبنائه، وهذا ما يقوم به أحمد الفيشاوي مع لينا، ورفض محامي الفيشاوي إقحام اسم لينا في الأنشطة السياسية التي تقوم بها والدة لينا خارج مصر وهجومها على الحكومة والنظام المصري.

يشار إلى أن أزمة أحمد الفيشاوي وابنته ظهرت على الساحة فور وفاة الفنان فاروق الفيشاوي وتساءل الكثيرون عن سبب غياب لينا.



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