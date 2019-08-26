فيفي عبده تُشعل «إنستجرام» برقصة مثيرة على شاطئ البحر

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو؛ من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت فيفي عبده، في مقطع الفيديو، وهي ترقص على رمال الساحل الشمالي، مرتدية فستاناً «فوشيا» مكشوف الكتفين، معلقة: «‏يا صباح الفل والياسمين من الساحل الشمالي.. أحبكم أوي».

وآخر مشاركات الفنانة فيفي عبده الدرامية مسلسل «مملكة الغجر»، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي. لينك:

View this post on Instagram ‏يا صباح الفل ‏وياسمين بالساحل الشمالي ‏بحبكم اوي ❤️ A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Aug 26, 2019 at 4:26am PDT



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