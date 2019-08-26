التعليق الأول لتامر امين بعد قرار منعه من ممارسة العمل الإعلامي

علّق الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، على القرار الذي صدر اليوم من نقابة الإعلاميين؛ بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة، لعدم حصوله على تصريح مزاولة المهنة.

وقال تامر أمين إن النقابة اتصلت به بالفعل، وإنه سيذهب لتقديم الأوراق اللازمة؛ من أجل الحصول على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي، قائلاً: «ده حقهم».

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وكان مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، قرر منع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، من ممارسة النشاط الإعلامي على القناة، أو أي وسيلة إعلامية أخرى؛ وذلك لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي، وأنه غير مقيد بجداول النقابة، وذلك بمخالفة القانون رقم 93 لسنة 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، طبقاً للمادتين 2 - 19 من قانون النقابة.

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الجدير بالذكر أيضاً أن المجلس القومي للمرأة كان تقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامي تامر أمين؛ بسبب حلقة رانيا علواني، وخضع «تامر» للتحقيق.

