مها ابو عوف تكشف لأول مرة تفاصيل وفاة زوجها عمر خورشيد في حادث مروع

تحدثت الفنانة مها أبو عوف عن يوم وفاة زوجها الفنان والجيتاريست عمر خورشيد، خلال استضافتها ببرنامج «أسرار النجوم» مع المذيعة إنجي علي، الذي يذاع على «نجوم إف إم».

وقالت مها إن خورشيد كان صديقاً لشقيقها الراحل عزت أبو عوف، وإن شقيقها رفض زواجها منه في البداية؛ نظراً لصغر سنها آنذاك، لكنه وافق بعدما ذهب إليه خورشيد وأقنعه بالموافقة على الزواج بها.

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وكشفت مها عن يوم الحادث المميت الذي تعرض له زوجها الراحل عمر خورشيد، حيث قالت إن خورشيد كان متوجهاً إليها في المنزل بعد انتهاء عمله، وقال لها إنه يريد تناول العشاء، وبعد مرور ساعة شعرت بالقلق عليه لعدم وصوله المنزل، واضطرت للاتصال بمكان العمل، وقالوا لها إنه غادر منذ ساعة.

وقالت مها أبو عوف إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من أحد العاملين في المكان الذي كان يعزف فيه خورشيد، وقال لها إن سيارة عمر تعرضت لحادث أمام مطعم خريستو بمنطقة الهرم.

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وأشارت إلى أنها ذهبت مسرعة إلى المستشفى، وقالت لها والدتها إنه تعرض لكسر شديد في العظام، لافتة إلى أن والدتها كانت تعلم أنه توفي، لكنها اضطرت لإخفاء الأمر؛ حتى لا تتعرض إلى صدمة، ولفتت إلى أنها كانت حاملاً في هذا التوقيت.

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وأكدت مها أنها ابتعدت عن مجال الفن لمدة عامين ونصف، لافتة إلى أن شقيقها عزت أجبرها على العودة إلى العمل، وسافرت إلى تونس؛ ليقدما حفلات الـ«فور إم».