السعودية وعد تتعرض لمحاولة اعتداء من مخمور في لندن

قالت الفنانة السعودية وعد إنها تعرضت للرعب والفزع، إثر محاولة أحد المخمورين اقتحام غرفتها رغماً عنها.
أوضحت «وعد» في مقطع الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك الشخص ظل يطرق باب غرفتها بشدة بواسطة قدمه، مطالباً إياها بفتح الباب، إلا أنها سرعان ما توجهت إلى الهاتف للتحدث إلى الأمن الخاص بفندق إقامتها بلندن.
أشارت إلى أنها دخلت إلى دورة المياه، للاختباء فيها؛ خوفاً من أن ينجح ذلك المخمور في دخول الغرفة بعد كسر الباب، لضربها أو الاعتداء عليها.
في نفس السياق، قالت إن الأمن حضر إلى غرفتها، وأمسك بذلك المخمور، الذي ظل مُصراً على رأيه؛ بأن هذه الغرفة هي غرفته.
شاهدي الفيديو :
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