شاهدوا.. أبو يطرح كليب “عيش يا قلبي”

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 08:51 مساءً - اصدر الفنان المصري أبو أغنيته الجديدة “​عيش يا قلبي​”، والتي صوّرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات “أبو” ومحمد سرحان، ومن تلحين وتوزيع مينو.

الجدير ذكره ان أبو صوّر هناك اغنيته “عيش يا قلبي” مؤخرا في منطقة صور جنوب لبنان، مع المخرج فادي حداد.

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