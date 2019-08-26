نسليهان أتاغول تعلّق على السخرية من فهرية أفجين بسبب وزنها الزائد

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 08:51 مساءً - ردّت الممثلة التركية ​نسليهان أتاغول​ على سؤال حول رأيها بحملة السخرية التي تعرضت لها زميلتها الممثلة التركية ​فهرية أفجين​ مؤخراً بسبب وزنها الزائد بعد ولادة طفلها الاول من زوجها الممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​.

وقالت أتاغول:”الحياة هكذا يا أصدقاء، إنها أمور طبيعية. لا داعي للضغط على الناس بهذا القدر”.

ووجه أحد الصحافيين سؤالًا لها حول إن كانت باركت لأوزجفيت وأفجين على ولادة طفلهما وذلك بعد إن انتشرت العديد من الأخبار عن وجود خلافات بينها وبين أوزجيفيت في كواليس مسلسلهما “حب أعمى” وتسببت هذه الخلافات وعدم الانسجام بينهما لإيقاف العمل، لتجيب: “ليسعدهم الله ويمدهم بالصحة والسعادة ويجعل حياتهم طويلة”.