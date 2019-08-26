نجم عالمي ينشر صورته عارياً تضامناً مع غابات الأمازون

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 08:51 مساءً - ضجة عالمية كبيرة، أثيرت خلال الأيام الماضية بسبب الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون والتي مازالت مستمرة منذ أيام عديدة وأتت على مساحات خضراء واسعة إضافة لأضرارها البالغة على الثروة الحيوانية، وطبعاً الإنسان.

وتفاعل عدد من النجوم العالميين مع هذا الحدث، إذ أعلنوا عن حزنهم ودعواتهم من اجل الحدّ من هذه الحرائق ومعالجتها سريعاً.

وكان لافتاًَ ما قام به النجم العالمي ​جيمس شارلز​ الذي نشر صورة له عارياً تماماً، وأخفى المنطقة الحساسة من جسمه بصورة كتب فيها:”علينا أن نوقف فوراً حرائق غابات الأمازون اللعينة، قبل أن نموت جميعاً”.

ولاقى تصرف شارلز هذا إعجاب الجمهور الذي أعرب عن تضامنه معه ومع رسالته.