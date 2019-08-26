كيم وكلوي كارداشيان تستمتعان كـ”ملائكة تشارلي” على البحر

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت نجمتا تلفزيون الواقع كيم وكلوي كارداشيان صوراً لهما عبر تطبيق إنستغرام وهما تستمعان بإجازتهما في جزر البهاما. وأظهرت الشقيقتان جسميهما الممشوقين من خلال الصور كما أن شبههما بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي بـ”ملائكة تشارلي”. واعتمدت كيم كارداشيان لباس السباحة باللون الذهبي ونسقته مع قبعة راكبي الخيول بلون البيج. ومن جهةٍ أخرى، اختارت كلوي لباس السباحة باللون البني الذي نسقته مع أقراط الهوب الكبيرة.

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