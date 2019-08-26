كريستيانو رونادلو نجم أحد أشهر المواقع الإباحية

متابعة بتجــــــــــرد: إلى جانب كونه أحد لاعبي كرة القدم الأكثر شهرة والأكثر شعبية في العالم، حقّق نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو رقماً قياسياً جديداً وهذه المرّة على موقع أفلام إباحية.
فقد كشف موقع Pornhub، أن اسم اللاعب البرتغالي هو الأكثر بحثًا بين اللاعبين لعام 2019، وحصل على المركز الأول على موقع البث الإباحي.
من جهة أخرى، حلّ منافسه ليونيل ميسي في المركز الثاني فيما احتل مورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان المركز الثالث، وأليكسيس سانشيز جاء في المركز الرابع.
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