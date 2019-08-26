هيلاري داف تُعلن عودة “ليزي ماغواير” بعد 15 سنة

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الممثلة الأميركية هيلاري داف عن عودتها في جزءٍ جديد من مسلسل “ليزي ماغواير” الذي أكسبها شهرة واسعة في بداياتها الفنية.
فبعد 15 سنة على انتهاء المسلسل، أعلنت هيلاري داف عبر حسابها الرسمي على انستغرام أنّها ستُعيد تجسيد دور الشابة “ليزي ماغواير” في مرحلةٍ عمريةٍ مختلفة حيث ستظهر كامرأة تعيش في نيويورك وفي الثلاثين في عمرها.
وكتبت داف، البالغة من العمر 31 عاماً، عبر انستغرام: “مفاجأة! لقد حاولت إخفاء حماسي لوقتٍ طويل لحين يُصبح الأمر حقيقة… إنني متحمسة جداً للعودة إلى دور ليزي ماغواير في سنّ الثلاثين”. وستعرض خدمة البث الجديدة من ديزني Disney+ المسلسل ابتداءً من 12 تشرين الثاني.
وعُرض الجزء الأول من المسلسل سنة 2001 واستمرّ حتى سنة 2004 ويتحدّث عن “ليزي” البالغة من العمر 13 عاماً والتي كانت تحلم بأن تكون شعبيتها كبيرة في المدرسة وتحوّل المسلسل بعدها إلى فيلم.
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