الناسا تُحقّق في أول جنحة ارتكبتها رائدة فضاء أميركية خارج الأرض

متابعة بتجــــــــــــرد: تُحقّق وكالة الفضاء الأميركية ناسا في ملابسات قضيّة قد تُشكّل أول جنحة تُرتكب في الفضاء الخارجي.

إذ اتُهمت رائدة الفضاء الأميركية آن ماكلاين بالدخول بشكلٍ غير قانوني إلى حساب زوجتها السابقة “سامر ووردن” المصرفي أثناء قيامها بمهمة على متن محطة الفضاء الدولية.

وخاضت ماكلاين وشريكتها السابقة معركة حق حضانة طفل الأخيرة البالغ من العمر 6 سنوات بعد طلاقهما في تشرين الأول من العام 2018، وادعت وواردن أنّ ماكلاين اخترقت حسابها كجزء من خطتها للحصول على الوصاية لكن وكيل ماكلاين يقول إنّها دخلت بكلمة المرور نفسها التي لم تتغيّر منذ سنوات.

وتحدّثت الناسا في بيانٍ لها عن مسيرة ماكلاين المبهرة بالقول: “لقد نفذت مهاماً قتالية في العراق وهي واحدة من أبرع رائدي الفضاء لدينا، لقد نفذت عملاً رائعاً في آخر مهمة لها على متن محطة الفضاء الدولية لكننا في الناسا لا نُعلّق على المشاكل الشخصية الخاصة بموظفينا”.

وغرّدت ماكلاين عن أزمتها الأخيرة كاتبة: “لا حقيقة لهذه الادعاءات، لقد مررنا في مرحلة انفصال مريرة وشخصية وللأسف أصبحت حديث الإعلام اليوم. أقدّر الدعم الكبير الذي تلقيته وسأتحفظ عن الإدلاء بتعليق لحين انتهاء التحقيقات”.