حقيبة سرّية للملكة اليزابيث والأميرين تشارلز وويليام أثناء السفر

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف موقع Daily Express البريطاني أن الملكة إليزابيث الثانية وابنها ولي العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، يصطحبون حقيبة سرية في كل سفرياتهم الخارجية.

ووفق ما صرّح به الخبير في الشؤون الملكية دنكان لاركومب، يجب على الملكة والأميرين أن يحملوا معهم “كيساً خاصاً” عند سفرهم إلى الخارج لاستخدامه في الحالات الطارئة.

إذ بسبب مكانتهم البارزة على رأس الأسرة الملكية، يجب على الملكة والأمير تشارلز والأمير وليام التأكد من حصولهم دائمًا على “حقيبة مليئة بدمائهم”.

فإذا كانت الملكة في جولة، يصطحب الطبيب الملكي المرافق لها حقيبة مليئة بدمائها، للاستخدام في حالة حدوث شيء ما.

يذكر أنه يجب على كل أفراد العائلة المالكة أن يصطحبوا مجموعة من العناصر الأساسية في كل سفرياتهم، مثل زي أسود بحال عودتهم من جولة في الخارج وصودف إعلان الحداد في البلاد.