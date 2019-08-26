صورة جريئة لزوجة الملك التايلاندي تتسبّب بعطل في الموقع الرسمي للقصر

متابعة بتجـــــــــــرد: أدّى نشر صور غير مسبوقة لزوجة الملك التايلاندي على الموقع الإلكتروني الرسمي للقصر يوم الإثنين إلى عطل مفاجئ في الموقع، بعدما ظهرت الزوجة في واحدة منها داخل طائرة مقاتلة، مرتديةً قميصاً قصيرة.

وتم نشر الصور التي تعدّ جريئة وغير معتادة للواء “سينينات ونجفاجيراباكدي” وهي زوجة الملك مها فاجيرونجكورن، البالغة من العمر 34 عامًا على موقع القصر، مع سيرتها الذاتية الرسمية.

وقال مسؤول في القصر إن الموقع قد تعطّل بسبب عدد الزوار الهائل.

ووفق وسائل الإعلام، بعض الصور هي ضمن التقليد الملكي المعتاد، وتظهر فيها سنينات بلباس تايلندي وهي تجلس عند قدمي الملك.

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لكن ظهرت سنينات في صور أخرى داخل قمرة قيادة طائرة مقاتلة، حيث كانت ترتدي قميصاً مكشوفاً عند البطن مع نظارات شمسية وهذا أمر خارج التقاليد الملكية.

يذكر أنه تمّ تعيين سنينات “كمرافقة” للملك، بعدما تزوج من عشيقته مضيفة طيران سابقة ونائبة رئيس قوات حرسه الشخصي،سوثيدا تيدجاي البالغة من العمر 41 عامًا، وعيّنها ملكة.