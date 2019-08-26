أول أهداف غريزمان مع برشلونة

متابعة بتجــــــــــرد: افتتح المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان أول أهدافه مع فريق برشلونة الذي فاز على ريال بيتيس 2-5. وسجل غريزمان ثنائية وضعت برشلونة على سكة التهديف بعد الخسارة المفاجئة أمام اتلتيك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني. واحتفل غريزمان المولع بكرة السلة على طريقة نجم الـNBA لبيرون جايمس.

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