ديفيد وفيكتوريا بيكهام على متن يخت إلتون جون

متابعة بتجــــــــــرد: يقضي لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا عطلتهما على متن يخت النجم العالمي إلتون جون في جنوب فرنسا. وإنتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للزوجين وهما يستمتعان بوقتهما على متن اليخت ورصدت عدسات الكاميرا لحظة تبادلهما قبلة حميمة. والجدير ذكره أن أولاد فيكتوريا وديفيد روميو وكروز وبروكلين وهاربر كانوا برفقتهما.

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