أريانا غراندي في مانشستر بعد عامين على الإنفجار الإرهابي الذي استهدف حفلها

متابعة بتجــــــــــرد: عادت النجمة العالمية أريانا غراندي إلى مدينة مانشستر البريطانية لإحياء حفلٍ لها بعد مرور عامين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفلها في المكان عينه.

وفي التفاصيل، عادت أريانا غراندي، 26 عاماً، إلى المسرح نفسه ضمن فعاليت مهرجان Manchester Pride الداعم لمجتمع المثليين جنسياً.

وأعربت أريانا غراندي عن شعورها بالتوتر على خشبة المسرح كما أنها مغمورة بالسعادة لعودتها.

والجدير ذكره أن منذ عامين، استهدف هجوم إرهابي حفل المغنية العالمية وأسفر الإنفجار عن مقتل حوالي 20 شخصاً وإصابة حوالي 60 آخرين.