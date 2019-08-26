كارول سماحة تجدد العهد في “بالصدفة” وتُبدع في أصدق القصص الرومانسية

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد طول انتظار وترقب من الجمهور ومحبّيها، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة بفيلمها الجديد “بالصدفة” والمقرر طرحه في شهر أيلول/سبتمبر المقبل في الصالات السينمائية اللبنانية.

وأطلقت كارول الأغنية على طريقة الكليب بمشاهد حصرية من الفيلم وذلك ضمن الحملة الترويجية الخاصة بالعمل، والتي انطلقت منذ أيام مع طرح البوسترات الخاصة به.

الأغنية رومانسية من الطراز الرفيع، تتعاون فيها كارول سماحة مرّة جديدة مع مروان خوري، وهي الثنائية التي لطالما حققت نجاحات فنية واسعة على مستوى الوطن العربي.

بإحساسها المرهف تغني كارول واحدة من أصدق القصص العاطفية المكتوبة فتجمع في أدائها الشجن والحنين في آن وتُبدع، تلامس مشاعر كل شخص قد يجد نفسه في واحدة من عبارات هذه الأغنية التي تترجم قساوة القدر في معظم الأحيان.

تجدد كارول سماحة في هذه الأغنية العهد الذي قطعته على نفسها والتزمت به أمام جمهورها على مدار السنوات، فتتغلب مرّة أخرى على نفسها، وتؤكد أن السماء وحدها حدودها.

Advertisements

أغنية “بالصدفة” من توزيع داني خوري وهي تعتبر واحدة من روائع الفنان الشامل مروان خوري الذي له بصمة استثنائية في عالم الكلمة واللحن على ساحة الأغاني اللبنانية والعربية.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو، ومن المقرر إنطلاق عرضه في الصالات السينمائية اللبنانية يوم 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

لمشاهدة فيديو أغنية “بالصدفة”: