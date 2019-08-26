تأجيل محاكمة المنتج السينمائي واينستين بتهمة الاغتصاب

دفع المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين ببراءته، الإثنين، من اتهام جديد، بينما تأجلت محاكمته المقبلة إلى يناير/كانون الثاني 2020، ضمن قضية اتهمه فيها المدعون بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.



ودفع واينستين، صاحب الـ67 عاماً، ببراءته أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك، حيث تأجلت محاكمته 4 أشهر إلى الـ6 من يناير/كانون الثاني 2020، وكان من المقرّر أن تبدأ المحاكمة في الـ9 من سبتمبر/أيلول.

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ووُجِّه لواينستين اتهامان بالاعتداء الجنسي، استناداً لمزاعم امرأتين عاميْ 2006 و2013، وهذان الاتهامان مشابهان لأخرى واجهها في لائحة سابقة.

لكنّ اللائحة الجديدة تكشف أيضاً أن امرأة ثالثة ستُستدعى للشهادة بشأن ما إذا كان واينستين اغتصبها عام 1993، وهي الممثلة أنابيلا سكيورا.

ولا يمكن اتهام واينستين مباشرة باغتصابها نتيجةَ سقوط حقها بالتقادم.