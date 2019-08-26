ظافر العابدين فارس لـ"عروس بيروت" قريبا

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هشام لاشينالإثنين 2019/8/26 09:14 م بتوقيت أبوظبي
الممثل التونسي ظافر العابدين
كشف الممثل التونسي ظافر العابدين عن موعد عرض مسلسله الجديد "عروس بيروت"، وهو مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
ونشر العابدين فيديو تشويقياً جديداً من المسلسل، يقدّم عبره الشخصية التي يتقمصها ضمن العمل الدرامي، واسمها "فارس"، إذ ظهر النجم التونسي يخاطب حبيبته قائلاً: "أنا مني سوبرمان.. أنا فارس".
وقال العابدين، في فيديو سابق، إنه يمثل لأول مرة باللهجة اللبنانية، مضيفاً أنه يقدم شخصية من عائلة عريقة جداً، ما يشكّل تحدياً بالنسبة إليه.
"عروس بيروت" مقتبس من المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، ويشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما العربية أبرزهم ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون، وفادي إبراهيم، ويُعرَض على قناة "إم بي سي 4".
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