خاص- أبو طرح أغنيته الجديدة: دعوة للتفاؤل وحب الحياة بعدسة فادي حداد

بعد أغنية “3 دقات” التي انتشرت بشكل كبير في العالم العربي، واكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات وحتى أماكن السهر والحفلات، ها هو النجم المصري أبو يطرح أغنيته الجديدة بعنوان “عيش يا قلبي”، وهي من كلماته بالتعاون مع محمد سرحان، ومن ألحان وتوزيع مينو.

الأغنية التي جاءت باللهجة المصرية، طرحها أبو مع إيقاع ملفت، يتناسب مع أجواء السهرات والحفلات والليالي الصيفية المميزة. وبحسب أبو، فأغنية “عيش يا قلبي” هي دعوة للتفاؤل وحب الحياة، ورسالة لكل انسان للاستمتاع بكل لحظة في العمر، ضمن أجواء من الفرح والتفاؤل.

ولم يكتفِ أبو بطرح الأغنية فحسب، انما اختار أن يصورها على طريقة الفيديو كليب، تحت اشراف المخرج المبدع فادي حداد، فأخذ الأخير من مدينة صور اللبنانية وجهته، حيث صور معظم مشاهد الكليب هناك، مظهرًا من خلال لقطاته أهم المعالم الطبيعية والمناظر الخلابة التي تميز لبنان.

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الى ذلك، فقد تم الاستعانة بالممثل القدير رفيق علي أحمد، والممثلة الشابة ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابوشقرا للمشاركة في الفيديوكليب، حيث أضافا جمالاً ورونقًا على اللقطات والقصة المميزة التي طُرحت بأسلوب ملفت وابداع مشترك بين المخرج والمغني وكافة عناصر العمل الذين ساهموا سويًا بنجاحه.

ولحين كتابة هذه الاسطر، حققت الاغنية حوالي 200 الف مشاهدة عبر قناة أبو الخاصة على يوتيوب، وذلك بعد اقل من 24 ساعة من طرحها، حيث ترك المتابعون وجمهور أبو تعليقاتهم على الاغنية. معبرين من خلالها عن حبهم واعجابهم بهذا العمل المفعم بالابداع والجمال، متمنين النجاح لـ “أبو” وكل فريق العمل.