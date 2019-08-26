مونيكا بيلوتشي تُشارك بفيلمٍ تونسي

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""الخليج 365"" من بيروت: وصلت الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي إلى تونس لتصوير مشاهدها بفيلم المخرجة كوثر بن هنية الذي يتناول قصّة لاجئ سوري يعيش في مخيمات اللاجئين في بيروت، ويلتقي في طريقه فناناً أميركياً يساعده في الخروج من دائرة الفقر والتهميش.



وفيما استغلت الفرصة لتواجدها في تونس بزيارة متحف مصمم الأزياء العالمي عز الدين علايا في ضاحية سيدي بوسعيد، قامت بجولة سياحية لاكتشاف المنطقة. علماً أنها قعت عقداً مع المنتج محمد السبكي لتخوض أولى تجاربها في السينما المصرية لتدخل بذلك إلى السينما العربية من بوابة القاهرة بعد تونس.

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