وعد تكشف تعرّضها لاعتداء في أحد فنادق لندن

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة السعودية وعد عن تعرّضها لمحاولة إعتداء أثناء إقامتها في أحد فنادق لندن، وشرحت في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات" أنّ شخصاً في حالة سكر حاول إقتحام غرفتها في الفندق وطرق على الباب بشكلٍ مرعب فأثار ذعرها.

وقالت أنها نظرت من عدسة الباب فرأت رجلاً يناديها "افتحي الباب"، فشعرت بالخوف الشديد، وسارعت إلى الهاتف واتصلت بأمن الفندق الذي تدخل على الفور بينما كانت تختبئ هي داخل الحمام.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.