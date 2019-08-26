فاليري أبو شقرا نجمة أغنية "أبو" الجديدة

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلن الفنان النجم المصري "أبو" خلال مؤتمره الصحافي في القاھرة عن إطلاق أغنیته الجديدة "عیش يا قلبي". حيث كشف عن مشاركة ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة فالیري أبو شقرا في الفیديو كلیب مع الفنان القدير رفیق علي أحمد. مشيراً لانتهاء التصوير في لبنان تحت إشراف المخرج فادي حداد.

وشرح أنّه يھتم باختیار أفكار فنیة تهدف لتقديم تجربة إنسانية حقيقية. موضحاً أن الأغنیة الجديدة ھي قصة رومانسیة يوّجه من خلالها رسالة إلى الناس كي يستمعوا لقلوبھم، حتى يحققوا أهدافهم.



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