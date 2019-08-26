شكرا لقرائتكم خبر عن فى سرية تامة.. أمير كرارة يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد لرمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أمير كرارة التحضير لمسلسله الجديد فى سرية تامة، حيث استقر على الفكرة الذى سيقدمها فى دراما رمضان المقبل ولكنه يتكتم على تفاصيله، خاصة أن العمل سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور سواء من ناحية الإنتاج الضخم والموضوع وكيفية تنفيذه، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيعلن كرارة عن كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل.

وبدأت شركة سينرجى، المنتجة للمسلسل، فى عقد جلسات عمل أولية مع مؤلف ومخرج العمل من أجل وضع الخطوط العريضة للموضوع والشخصيات قبل البدء فى كتابة السيناريو والحوار على أن يتم تحديد موعد بدء التصوير فور الانتهاء من كل هذه التفاصيل، حيث يأمل القائمون على العمل البدء فيه بشكل مبكر لحاجته إلى فترة تنفيذ كبيرة.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم آخر أعماله مسلسل "كلبش" فى 3 أجزاء، ونالت نجاحاً جماهيرياً كبيرا، وشارك فى بطولته عدد من النجوم على رأسهم النجوم هشام سليم وأحمد عبد العزيز وأحمد العوضى ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، وآخرون، تأليف باهر دوديار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.