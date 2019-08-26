شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب وتشويق بعد الكشف عن التريلر الرسمى لفيلم Breaking Bad الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح التريلر الرسمى لفيلم El Camino المشتق من السلسلة التليفزيونية الشهيرة Breaking Bad، فى جذب الانتباه وتشويق الجمهور الذى يترقب عرض الفيلم من مختلف أنحاء العالم، والمقرر عرضه فى 11 أكتوبر المقبل.

وحقق التريلر الرسمى للفيلم أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحه، وبالرغم من عدم الكشف عن العديد من اللقطات والمشاهد فى التريلر إلا أنه انتشر بشكل كبير وسط منصات السوشيال ميديا المختلفة.

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وفازت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية فى السباق الذى خاضته مع شبكة amc الأمريكية فى الاستحواذ على عرض الفيلم الجديد بشكل حصرى فى أكتوبر المقبل.

وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.