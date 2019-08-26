شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طول انتظار قرر القائمون على فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker الكشف عن الملامح الأولى للفيلم الجديد فى مؤتمر D23الذى أقيم يوم السبت الماضى. ومن المقرر عرض الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة يوم 20 ديسمبر المقبل فى دور العرض السينمائى، بعد تحقيق السلسلة عرضاً قوياً فى D23 بعد عرض المقطع الدعائى لفيلم The Mandalorian" للمخرج جون فافارو من بطولة بيدرو باسكال، وإيوان ماكجريجور.

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