شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيرة حب تحقق نجاحا جماهيريا علي خشبة مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت رائعة سيرة حب علي خشبة مسرح البالون بالعجوزه لافتة كامل العدد وإستقبلت جماهير وعشاق المسرح الذين تدافعوا أمام شباك التذاكر للحصول على مقاعدهم حيث تم إفتتاح العرض بالسلام الوطني في تمام السادسة مساء أمس الاحد ويستمر العرض اليوم الاثنين في إستقبال رائعة العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي "سيرة حب" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري تحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي وبرئاسة د عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وقدم نجوم وصناع العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي الناجح "سيرة حب" عرضهم لجماهير المسرح للموسم الثاني بشكل ساحر ومبهر ومشرف إستكمالا للنجاح النقدي والجماهيري الذي حققه العرض في موسمه الاول وأحدث حراكا فنيا وصحفيا وإعلاميا غير مسبوق "سيرة حب" ترصد " محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي وتستدعي عدة رموز وأهرامات أثرت الحياه الفنية بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق ام كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الابنودي والفنانة وردة والفنان عبد الحليم حافظ والفنان محمد رشدي والنقشبندي وعدوية.

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العرض بطولة النجم الكبير إيهاب فهمي ،بمشاركة النجوم مجدي صبحي، رحاب مطاوع ،؛ احمد الدمرداش ، شيكوا ، رشا سامي العدل ، ناصر عبد الحفيظ ، نهلة خليل ، شريف عواد ، عماد عبدالمجيد ، هاني عبدالهادي ، أحمد الشريف ، المطرب مالك ، هبة محمد ، عمرو أصلان ، سيد عبد الرحمن ، سناء يسرى ، حمدي حنفي قيادة الاوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.

سيرة حب من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب.