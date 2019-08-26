شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال التميمي: تكريم المخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن انتشال التميمي، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن تكريم المخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعى خلال فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان.

وأضاف انتشال التميمى أن نجاح المهرجان على مدار الأعوام الثلاثة كان بسبب التخطيط والتنظيم الدقيق، وتقديم المحتوى الهادف من خلال عرض أقوى الأفلام الجديدة التي تعبر عن الثقافات المختلفة.

وعن منصة الجونة، قال التميمي أن المهرجان اختار الإفلام التى تعبر عن طابع مدينة الجونة الجمالي والسياحي.

وتهدف الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.

Advertisements















