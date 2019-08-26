شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بشارة: نستعد لتنظيم مهرجان موسيقى للاحتفال بالعام 30 للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، أن مدينة الجونة تستقبل سنويًا أعدادا ضخمة من الضيوف المشاركين في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مما ينعش حركة العمل بالفنادق والسياحة فى الجونة والغردقة، معلنا عن نية شركة أوراسكوم لإقامة حفل موسيقي كبيرللاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء مدينة الجونة السياحية خلال فعاليات المهرجان.

وتهدف الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.





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