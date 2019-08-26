ريدوان يقدم نشيدًا للقارة السمراء بأغنية الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج والموسيقى المغربى الأصل ريدوان RedOne، عن الأغنية الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها بلاد المغرب حاليًا حتى نهاية الشهر الجارى، وتحتضن أكثر من 54 دولة، حملت عنوان "نحب أفريقيا"، وتم التغنى بها فى حفل افتتاح الدورة بالرباط.
وأعرب، نادر الخياط الشهير بلقب ريدوان لـ"الخليج 365" عن سعادته البالغة لهذا العمل، الذى أهداه لكل شعوب أفريقيًا، قائلًا: "رغبت في خلق نشيد غنائي للقارة السمراء يعبر عنها وعن جمالها، واتمنى أن يجد الأفارقة روحهم فيها، وتمثل هذه الأغنية تعبيرًا عن فخرى واعتزازي لانتمائى للقارة الأفريقية".
وقدم ريدوان رؤيته الموسيقية الخاصة للأغنية التى جمعته مع مغنى الراب المغربى أمينوكس والمطربة المالية إينا مودجا Inna Modja نجمة الفرينش بوب، وظهرت للنور بشكل فيديو كليب مصور يظهر سحر القارة السمراء مع تسليط الضوء على أبرز مناطق المغرب، وتم اختيار الكليب ليكون الأغنية الدعائية الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية فى نسختها الثانية عشرة، التى نالت المغرب شرف تنظيمها هذا العام.
ريدوان موسيقى مغربى حاصل على الجنسية السويدية، ومشهور عالميًا بلقب "ريدوان" أحد أبرز أيقونات الموسيقى المغربية فى شكلها المعاصر، ووضع بصمته الموسيقية مع نخبة من النجوم العالميين، منهم مايكل جاكسون ونيكي ميناج وشاكيرا وجينيفر لوبيز، وحاز جائزة الجرامي العالمية ثلاثة مرات خلال عمله مع النجمة ليدي جاجا، وتخطت خمسة من أشهر أغنياته حاجز الـ6 مليار مشاهدة على اليوتيوب.
ريدوان مع ملك المغرب
بينما أمين التمرى الشهير بلقب أمينوكس يعد من أسرع الأصوات الغنائية الشبابية انتشارا فى مجال الموسيقى البديلة المغربى، بدأت رحلته الفنية منذ قرابة 12 سنة، ولفت الأنظار بأولى أغنياته "طفات الشمعة" ضمن ألبومه الأول "أنا وياك"، كما حقق ملايين المشاهدات عبر أبرز أغنياته "ماشى بحالهم" و"وايما"، وأطل على الجمهور المصري بأول حفلاته الغنائية فى مصر خلال منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.
امينوكس
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