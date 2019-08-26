شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يظهر بشخصيتين فى "حواديت الشانزليزية" ويقتل فى الحلقات الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده فى مسلسل "حواديت الشانزليزية" بالديكورات الخاصة بالعمل، حيث يجسد نصار شخصية من طبقة الباشوات ومن عائلة أروستقراطية فى فترة الستينات، ومتزوج من الفنانة داليا مصطفى ويتم قتله فى أولى حلقات المسلسل وتتهم زوجته بقتلة وتتوالى الأحداث، حتى يفاجئ الجمهور أنه يظهر مرة أخرى ويكون هناك كثير من الألغاز ولكنه يظهر بشخصية أخرى خلال أحداث المسلسل.

وتدور أحداث "حواديت الشانزليزية"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولى بشكل مشوق، وينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وانطلق تصوير المسلسل منتصف شهر يوليو الماضى فى الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو عبارة عن بانسيون وجمعت المشاهد بين أكثر من بطل منهم إياد نصار ومى سليم وإدوارد، وبعد ذلك التحقت بالتصوير الفنانة داليا مصطفى وأيضاً أمانى كمال مع تغيير الديكور بالمدينة أيضاً.

مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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