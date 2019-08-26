طارق العريان يكشف عن كواليس مشاهد المطاردة فى "ولاد رزق 2"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج طارق العريان، فيديو جديد من كواليس مشاهد المطاردة فى فيلم "ولاد رزق2"، والذى يعرض حاليا بجميع دور العرض. وعلق العريان، على الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "واحد من أكبر مشاهد المطاردة اللى اتعملت فى السينما المصرية، شوفوا لقطات سريعة منه دلوقتي". يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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