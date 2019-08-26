شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من Peaky Blinders تحظى بتقييم 9.2 بعد ساعات من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الحلقة الأولى من الموسم الخامس والجديد لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، والتى جاءت بعنوان Black Tuesday، فى تحقيق تقييم وصل لـ 9.2 عبر موقع IMDB، الشهير بعد ساعات من عرضها عبر الشبكة الإنجليزية BBC.





وينتظر عشاق المسلسل الشهير طرح ثانى حلقات الموسم الجديد اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً عبر منصة الشبكة الإنجليزية الشهيرة BBC قبل عرضها على شبكة نتفليكس التليفزيونية.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.