شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى مصر تشارك في مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك السفارة الأمريكية في مصر، فى مهرجان الجونة السينمائي، الذي تنضم له هذا العام مؤسسة "فيلم إندبندنت"، في تعزيز التعاون والتواصل بين السينما المصرية والأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الامريكية، الاثنين، قالت نائبة رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة دوروثي شيا ، إن السفارة الأمريكية تشرفت بشراكتها مع مهرجان الجونة السينمائي منذ عام 2017 وأضافت: "توفر هذه المهرجانات منصة رائعة للفنانين لاستكشاف أفكار جديدة، ولتشجيع الحوار، وتعزيز الروابط التجارية القيّمة. ويأتي مهرجان هذا العام لمواصلة البناء على ذلك النجاح وليسلط الضوء على إبداع السينما العربية وتوسعها العالمي".

ويتضمن الدعم الأمريكي لمهرجان الجونة الذي ينعقد هذا العام في الفترة من 19-27 سبتمبر إقامة حلقة نقاش مع كبار صنّاع السينما والمنتجين الأميركيين، بالإضافة إلى مشاركة 12 كاتبا ومخرجاً مصريًا في ورشة عمل لتطوير كتابة السيناريو للسينما الروائية لمدة ثلاثة أيام بقيادة خبراء أمريكيين. كما ستقوم السفارة الأمريكية أيضًا برعاية حفل "روائع هوليود" لأوركسترا القاهرة السيمفوني خلال ليلة "السينما في حفلة" يوم الأربعاء 25 سبتمبر.

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كما ستمنح السفارة الأمريكية ومؤسسة "فيلم إندبندنت" ومقرها لوس أنجلوس جائزتين تبلغ قيمة كل منهما 15000 دولار أمريكي من خلال منصة سبرنج بورد التابعة لمهرجان الجونه وتشمل جائزة "جوائز السپيريت" في لوس أنجلوس لكاتب سينمائي مصري وجائزة "منتدى فيلم إندپندنت" في لوس أنجلوس لمنتج إبداعي مصري. وسيشارك رئيس "فيلم انديبندنت" جوش ويلش كعضو لجنة تحكيم في المسابق لاختيار الفائزين.

مؤسسة "فيلم إندبندنت" هي منظمة فنون لا تهدف للربح وتدعم الاستقلال الإبداعي في سرد ​​القصص المرئية وتدعم مجتمع الفنانين الذين يجسدون التنوع والابتكار وتفرد الرؤية.



