أحمد الفيشاوي يصف والده بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد مرور شهر على رحيله. وعلق الفيشاوي على الصورة قائلا: "كان مبهجا، الله يرحمه". جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عاما.

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