احتفالا بعيد ميلاد ابنه.. السعدني يعود لـ"للسوشيال ميديا" بعد وفاة طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السعدني صورة تجمعه بنجله ياسين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهذة تعد الصورة الأولى، التي ينشرها بعد أن نشر صورة تجمعه بطليقته، التي توفيت 10 أغسطس الجاري.

وعلق السعدني على الصورة قائلا: "غدا ستصبح 8 سنوات يا قرد، وإنت سألتني إني اجيبلك هدية، البوست ده وهو هديتي، وما اعتقدش هدفع حاجة تاني".

وحرصت الفنانة أصالة على أن تعلق على الصورة: "الله يحفظكم ويخليك إلهم"، وعلق أحمد فهمي: "أنا حاسس إن قاعدتك في الجونة حسنت الأنجلش عندك"، وعلق سليمان عيد:" كل سنة وهو طيب وبخير".

وتوفيت أمل سليمان، طليقة السعدني وأم أولاده، يوم 9 أغسطس الجاري، بعد إصابتها بسكتة قلبية، وشيع جثمانها وأقيم العزاء الخاص بها، يوم السبت 10 أغسطس الجاري.