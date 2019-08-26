9 أفلام تشارك في "الوثائقية الطويلة".. وهذه الجوائز تنتظر الفائزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

3 أسابيع، وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي يُقام في سبتمبر من كل عام بمدينة الجونة على شواطئ البحر الأحمر، بحضور كوكبة من نجوم الفن عربيًا وعالميًا، ويشارك في مسابقة الأفلام التسجيلة الطويلة هذا العام 9 أفلام من مختلف أنحاء العالم.

تمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام الوثائقية الجوائز والمكافآت التالية:

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل: نجمة الجونة، شهادة، و30000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل: نجمة الجونة، شهادة، و15000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل: نجمة الجونة، شهادة، و7500 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل: نجمة الجونة، شهادة، و10000 دولار أمريكي.

يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

143 طريق الصحراء

إخراج حسن فرحاني | الجزائر، فرنسا | 2019 | العربية، الفرنسية، الإنجليزية | 100 دقيقة.

في عزلة هادئة في الصحراء الكبرى، تدير مليكة مطعمًا صغيرًا، يقدم أطباق البيض المقلي، والشاي والقهوة. تقدم مليكة خدماتها لسائقي الشاحنات، والمسافرين، والعابرين الذين يختفون سريعًا كأنهم أشباح، تحكي هذه الواحة الجزائرية، التي تبدو كأنها منفصلة عن العالم الخارجي، أحوال البلاد وروحها، نتعرف على الدراما القائمة، وأحلام هؤلاء الذين يتوقفون من أجل التدخين أو احتساء مشروب، أو إجراء محادثة.

أمة الطفل الواحد

إخراج نانفو وانج، جيالينج جانج | الصين، الولايات المتحدة الأمريكية | 2019 | الإنجليزية، ماندرين | 85 دقيقة.

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يكشف هذا الوثائقي، بصراحة مثيرة، القصة غير المروية لتاريخ سياسة الطفل الواحد، والأجيال الصينية التي تشكلت بناءً على هذه التجربة الاجتماعية، من خلال شهادات صحفيين، وموظفين رسميين، وآباء، ونشطاء سياسيين." يسلط أُمَة الطفل الواحد" الضوء على ظاهرة تفشي عملية التعقيم الإجبارية، وإهمال الأطفال، والخطف الممنهج من قبل الدولة.

فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الكُبرى للفيلم الوثائقي في الدورة الـ35 لمهرجان سندانس السينمائي. مقابلات صُناعه مع عدد من الضحايا، والمُدبرين، تهدم عقودًا من الصمت، تجاه ممارسة دمرت أرواح الملايين بفعل الدعاية السياسية، وغسل الأدمغة، والترويع.

حديث عن الأشجار

إخراج صهيب قسم الباري | فرنسا، ألمانيا، السودان، تشاد | 2019 | العربية، الروسية، الإنجليزية | 93 دقيقة.

يجتمع أربعة أصدقاء سودانيون قدامى، من صناع الأفلام المثاليين، والإنسانيين للغاية، بعد غياب دام سنوات بسبب بُعد المسافات والمنفى، من أجل تحقيق حلم حياتهم؛ جعل السينما من جديد واقعًا في السودان، يصممون مجددًا على إحياء علاقتهم بالشاشة الكبيرة، عبر تأهيلهم دارًا قديمة للعرض في الهواء الطلق.

فاز الفيلم بجائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما، في دورة مهرجان برلين السينمائي الأخيرة.

عائلة منتصف الليل

إخراج لوك لورنتزن | المكسيك، الولايات المتحدة | 2019 | الإسبانية، الإنجليزية | 81 دقيقة.

في مدينة مكسيكو سيتي، توفر الحكومة 30 سيارة إسعاف لسكانها البالغ تعدادهم نحو 9 ملايين نسمة، تدير عائلة أوشوا سيارة إسعاف خاصة، وتتنافس مع بقية مُلاك سيارات الإسعاف، من أجل إنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى عناية سريعة، تحيط هذه الخدمة المهمة، غير القانونية، المخاطر والصراعات وتفشي الرشاوى، وتُكافح العائلة من أجل الحفاظ على معيشتها المُكتسبة من هذه الخدمة، دون تعريض المرضى للخطر.

فاز هذا الوثائقي الطويل، بجوائز مهرجانات سينمائية عالمية مثل: مهرجان سندانس الدولي، ومهرجان كوبنهاجن السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية.

كابُل.. مدينة في الريح

إخراج أبوزار أميني | أفغانستان، هولندا، اليابان، ألمانيا | 2018 | الفارسية | 88 دقيقة.

تصوير يقظ، وحميمي، للحياة اليومية في مدينة كابُل، خلال فترات الصمت الفاصلة بين التفجيرات الانتحارية، التي تُغيّر شظاياها وهزاتها العنيفة مسار حياة شخصيات الوثائقي: سائق الباص، عباس، المتحايل على الحياة من أجل تأمين عيشه، ورجل الشرطة الذي ترك ابنه الصبي بنيامين، يعتني بالعائلة بعد