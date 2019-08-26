أحمد زاهر يهنئ المخرج محمد سامي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان أحمد زاهر صديقه المخرج محمد سامي بعيد ميلاده الـ36.
ونشر زاهر صورا تجمعه بسامي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا صديقي الغالي، وعقبال مليون سنة وأنت مبدع ومبهر كعادتك، كل سنة وأنت طيب يا سمسم".
ويحتفل محمد سامي بعيد ميلاده اليوم 26 أغسطس عام 1983.
يذكر أن أحمد زاهر ومحمد سامي جمعهما العديد من الأعمال، آخرها كان مسلسل " ولد الغلابة"، الذي ظهر فيه زاهر، ضيف شرف، من خلال شخصية "جمال لبة".
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