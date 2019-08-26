قبل مشاركتهم حفل تامر حسني.. ما لا تعرفه عن "جيبسي كينجز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

احتفالاً بمرور 15 عامًا على صدور أول ألبوماته "حب"، يحيي الفنان تامر حسني حفلاً يقام يوم الجمعة المقبل، في الساحة الموسيقية بمدينة العلمين الجديدة.

تشارك في الحفل الفرقة العالمية "جيبسي كينجز - ملوك الغجر".

جيبسي تغني "بنت الإيه"

وكشف تامر، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، عن استعداد الفرقة العالمية لمشاركته تقديم أغنيته "بنت الإيه"بالحفل، في فيديو جمعه بقائد الفرقة الحالي إندريا ريس.

يأتي الحفل بعد عام واحد من حصول إندريا ريس على حكم قضائي من إحدى المحاكم الفرنسية باستغلال اسم الفرقة الشهيرة "جيبسي كينج"، المتنازع عليها مع إخوته وشركائه بالفرقة الأصلية التي ذاعت شهرتها بأوائل الثمانينيات، ومعهم صاحب فكرة تأسيسها المغربي الأصل "جلول بوشيخي" الشهير باسم "تشيكو".

تعود نشأة الفرقة التي ينتمي غالبية أعضائها إلى عائلة واحدة "رييس" إلى ضاحية "أزيل" في مونبيليه الفرنسية.

بدأت الفرقة رحلتها بتقديم الأغاني باللغة الإسبانية في أوائل الثمانينيات، وأسسها تشيكو بمشاركة الأشقاء "رييس": بول، وكانلوت، وباتشي، وأندريا، ونيكولا، ومعهم أيضًا ثلاثة أشقاء ينتمون لعائلة بيلاردو: دييجو، وتوانينو، وباكو.

بامبيوليو

أصدرت جيبسي كينجز أول ألبوماتها "بامبيوليو" عام 1978، وبعدها بعامين صدر ألبومها الثاني "موزاييك"، وبدأ انطلاقهم عالميًا عام 1995 بعد رحلة غنائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتحصل الفرقة بعدها على أكبر الجوائز وفي مقدمتها جائزة جرامي.

وعلى الرغم من انفصال تشيكو عن "جيبسي كينجز" أوائل التسعينيات، إلا أنه كون مع الثلاثي "بيلاردو" فرقة خاصة به بنفس الاسم، وزار مصر عام 2000 وشارك مع المطرب مصطفى قمر غناء وتقديم كليب أغنيته "عايشين"، وأيضًا غناء إحدى حفلاته الأغنية الشهيرة "يادادة يا ختيارة".

زحمة يا دنيا

أثناء ظهوره في برنامج "معكم" فجّر الموسيقار هاني شنودة مفاجأة قوية بإعلانه أن فرقة جيبسي كينجز سرقت اللحن الذي أعده لأغنية الفنان أحمد عدوية الشهيرة "زحمة يا دنيا زحمة"، موضحًا أنه حصل على حكم قضائي بأحقيته بالحقوق المادية والأدبية عن استغلال الفرقة الشهيرة اللحن دون إذنه، بعد قيامهم بوضعه على أغنية لهم بعنوان "رونا".

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جيبسي إدوارد

في أوائل عام 2000 بدأ الفنان إدوارد مسيرته الغنائية، وأصدر ألبومه "لايلو" مع فرقة مصرية كونها بنفسه، أطلق عليها اسم "الجيبسي".

مصطفى قمر والجيبسي عايشين

مصطفى والجيبسي يادادة

عدوية "زحمة ياديا"

أغنية الجيبسي كينج "رونا"