12 فيلمًا تشارك في "الأفلام الروائية الطويلة".. تعرف على الجوائز التي تنتظر الفائزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

3 أسابيع، وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي يُقام في سبتمبر من كل عام بمدينة الجونة على شواطئ البحر الأحمر، بحضور كوكبة من نجوم الفن عربيًا وعالميًا، ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام 12 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم.

وتمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الجوائز والمكافآت التالية:

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل: نجمة الجونة وشهادة، و50000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل: نجمة الجونة وشهادة، و25000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل: نجمة الجونة، وشهادة، و15000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل: نجمة الجونة، شهادة، و20000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل: نجمة الجونة، وشهادة.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة: نجمة الجونة، وشهادة.

على أن يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

الأفلام المتنافسة هي:

1982

الفيلم من إخراج وليد مؤنس، إنتاج مشترك لبنان، الولايات المُتحدة الأمريكية، النرويج، مدته 100 دقيقة.

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في صيف عام 1982، وبينما كانت الامتحانات النهائية تجري بسلاسة في مدرسة آمنة متوارية في رحاب الجبال المُطلة على بيروت، ينوي وسام، الصبي البالغ من العمر 11 عامًا، البوح لزميلته في الصف "جوانا" بمدى حبه لها، وبينما يتطلع وسام للتعبير عن مكنون ذاته، تتعرض البلاد لهجوم جويّ يطال سماء بيروت، وتُعلّق الدراسة على إثره، ويتعكر صفو اليوم، بسبب إدراك وسام أنه لا يمكن معرفة ما تخبأه الأيام، يزداد تصميمه أكثر فأكثر . تحكي قصة الحب هذه، التي تحتل الحرب خلفيتها، عن يوم خالد في ذاكرة الأطفال.

الأب

إخراج كريستينا جروزيفا، بيتر فالجانو، إنتاج: بلغاريا، اليونان، مدته 87 دقيقة.

بعد فقدانه لزوجته، يصدق فاسيل، ادعاءات جارته، التي تخبره أن الزوجة الراحلة تحادثها عن طريق الهاتف، وبسبب إيمانه بالقوى الخارقة للطبيعة، يطلب فاسيل مساعدة وسيط روحاني محترف، للتواصل مع زوجته، رغم محاولات ابنه الكثيرة لإيقافه عن مثل هذه الأفعال.

فاز الفيلم بجائزة الكرة الكريستالية، في الدورة الـ54 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي، وهو دراما عائلية حميمية، تتعلق بالتحديات التي تخص التواصل مع الأقرب إلينا في الحياة.

آدم

للمخرجة مريم توزاني، إنتاج المغرب، فرنسا، مدته 98 دقيقة.

تعيش عبلة مع ابنتها الصغيرة وردة، وتُدير مخبزًا بسيطًا من منزلها، في مدينة الدار البيضاء المغرب، تطرق سامية، الحامل الباحثة عن عمل ومأوى باب عبلة في أحد الأيام. تستضيفها عبلة، رغم حذرها من الغرباء.

أغنية بلا عنوان

إخراج ميلينا ليون، إنتاج: بيرو، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مدته 97 دقيقة.

يُصَور هذا الفيلم، المبني على قصة حقيقية، عمليات تهريب الأطفال البيروفيانيين المُفجعة، عبر تتبعه رحلة بحث الموسيقية الشابة جيورجينا، عن طفلتها حديثة الولادة، التي تم اختطافها من عيادة إنجاب وهمية في العاصمة ليما، يقودها بحثها اليائس، إلى مقر جريدة صحفية كبيرة، حيث تلتقي هناك بيدرو كامبوس، الصحفي الذي يعيش حالة من الوحدة، بدافع التعاطف يستكمل معها رحلة البحث عن طفلتها.

بابيشا

إخراج مونية مدور، إنتاج: الجزائر، فرنسا، بلجيكا، مدته 105 دقائق.

في تسعينيات الجزائر، تمتلك نجمة، البالغة من العمر 18 عامًا، شغفًا بتصميم الأزياء والموضة، لا تدع نجمة الأحداث المأساوية للحرب الأهلية في بلادها، تؤثر على اختبارها حياة الشباب الطبيعية، فتستمتع بالخروج في الليالي مع صديقتها وسيلة، بينما يزداد المناخ الاجتماعي تحفظًا، تأبى نجمة الانصياع لقائمة الممنوعات الجديدة المفروضة من قِبل المتطرفين، وتقرر أن تحارب من أجل استقلالها الشخصي من خلال التخطيط لعرض أزياء.

حلم نورا

الفيلم من إخراج هند بوجمعة، إنتاج: تونس، فرنسا، بلجيكا، مدته 90 دقيقة.

بينما يقضي زوجها سفيان، مدة عقوبته في السجن، تعمل نورا، وهي أم لثلاثة أطفال، في محل تنظيف ملابس تدبر به عيشها، تقابل الأسعد، الذي يصبح، حب حياتها، معه تغيرت نظرتها للحياة .