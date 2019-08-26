بعد عرضه لأول مرة في فينيسيا.. الجونة يحصل على العرض الثاني لـ"ستموت في العشرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أصدر مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية "صندوق ستيب" لدعم الأفلام وأسرة فيلم ستموت في العشرين للمخرج أمجد أبو العلاء والمنتج حسام علوان بياناً مشتركاً حول الفيلم الذي سيعرض لأول مرة عالميًا خلال الدورة القادمة لمهرجان فينيسيا السينمائي.

كشف البيان بأن الفيلم سيعرض لأول مرة في الشرق الأوسط من خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والتي ستنطلق الشهر المقبل.

بينما سيتم عرضه في نادي السينما الإفريقية في عرض خاص عقب عرضه بالجونة.

Advertisements

يحضر عرض الفيلم بالجونة صناع الفيلم المخرج أمجد أبو العلا والمنتج المصري حسام علوان والمخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كأحد الداعمين للفيلم .

فيلم "ستموت في العشرين" يعرض بالمهرجان ضمن قسم "أيام فينيسيا"، وهو العمل السينمائي الروائي الطويل الأول للمخرج أمجد أبوالعلاء الذي بدأ تصويره في سبتمبر 2018، وهو مستوحى من قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب الروائي حمور زيادة.

وتدور أحداثه في عوالم صوفية، بولاية الجزيرة، بمناطق طيبة الشيخ عبدالباقى وأبوحراز، إذ يولد "مزمل" في قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، وتصله نبوءة تفيد بأنه سيموت في سن العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق إلى أن يظهر في حياته سليمان، وهو مصور سينمائي متقدم في العُمر، فهل سيخرج مزمل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له؟ وكيف سيعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب؟